5 октября, 10:37

Главы Казахстана и Таджикистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Касым-Жомарт Токаев также поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

АСТАНА, 5 октября. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев обсудили реализацию торгово-экономических договоренностей. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Лидеры обсудили региональную повестку дня, а также ход реализации договоренностей по вопросам трансграничного водопользования и торгово-экономического взаимодействия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Токаев также поздравил Рахмона с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности". Он отметил личный вклад таджикского лидера в укрепление стратегического партнерства между двумя странами. 

Теги:
КазахстанТаджикистанРахмон, ЭмомалиТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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