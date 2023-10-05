Главы Казахстана и Таджикистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Касым-Жомарт Токаев также поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

АСТАНА, 5 октября. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев обсудили реализацию торгово-экономических договоренностей. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Лидеры обсудили региональную повестку дня, а также ход реализации договоренностей по вопросам трансграничного водопользования и торгово-экономического взаимодействия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Токаев также поздравил Рахмона с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности". Он отметил личный вклад таджикского лидера в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.