Эксперт: сербы Косова стоят на пороге гуманитарной катастрофы из-за нехватки медикаментов

Директор Клинического центра Косовска-Митровицы Златан Элек сообщил, что в медучреждении заканчиваются запасы кислорода и лекарств для онкобольных, число которых продолжает расти

БЕЛГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Политика премьера непризнанного Косова Альбина Курти привела к острой нехватке медикаментов и кислорода в клиническом центре Косовска-Митровицы, что может привести к гуманитарной катастрофе в ближайшее время. Об этом заявил директор этого медучреждения Златан Элек.

"Нам не хватает лекарств, это действительно так, мы существуем на запасах последние три года, с тех пор как у власти Альбин Курти. В клинический центр запрещены какие-либо поставки медикаментов. Сейчас я могу утверждать, что клиническому центру и населению здесь грозит гуманитарная катастрофа, если так будет продолжаться", - приводит слова Элека газета "Вечерне новости". Он отдельно подчеркнул, что в медучреждении заканчиваются запасы кислорода и лекарств для онкобольных, число которых продолжает расти.

В конце сентября сотрудники полиции непризнанного Косова ворвались в здание клинического центра в городе Косовска-Митровца и провели обыски служебных помещений, которые были обусловлены "недавними событиями в населенном пункте Баньска" 24 сентября.

Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.