Польша на саммите в Гранаде наложит вето на решения о расселении мигрантов по ЕС

По мнению польского премьера Матеуша Моравецкого, введение механизма расселения повлечет за собой еще больший наплыв мигрантов

ТАСС, 5 октября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий едет на неформальный саммит ЕС в Гранаду, чтобы наложить вето на любые решения о расселении прибывающих в Европейский союз нелегальных мигрантов по странам сообщества. Об этом глава польского правительства заявил в обращении, которое транслировалось Польским телевидением.

"Польша едет на саммит ЕС не только для того, чтобы твердо сказать "нет" навязыванию каких-либо нелегальных иммигрантов, каких-то чисел, квот. Я еду в Гранаду на саммит ЕС наложить твердое вето, а также положить на стол переговоров план, который представляет единственно возможное лекарство от происходящего в области нелегальной миграции", - сказал он.

"Мы находимся в поворотном моменте, который определит то, как в будущем будут относиться к польским границам и польскому суверенитету", - отметил он перед поездкой в Гранаду, где в пятницу на неформальной встрече главы государств и правительств намерены обсудить проблемы миграции.

Как повторил Моравецкий, Польша не согласна на введение механизма расселения прибывающих в ЕС мигрантов, так как это, по его мнению, повлечет за собой еще больший их наплыв. "Мы в Польше не хотим второй Лампедузы", - констатировал глава польского правительства. "Это проблема, от решения которой зависит будущее Европы", - указал он.

"Я поставлю твердое вето. Но есть одно условие. Оно будет эффективным, если мы сможем дальше управлять страной", - добавил Моравецкий, предупредив, что если к власти придет оппозиция, они под давлением Брюсселя и Берлина согласятся принять тысячи нелегальных мигрантов в Польше.

Очередные парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. Правящая в стране партия "Право и справедливость", согласно последним опросам общественного мнения, может получить 34% голосов. У крупнейшего оппозиционного объединения партии экс-премьера Дональда Туска "Гражданская коалиция" есть шанс получить 30%. На третьем месте - левые силы с 10%.