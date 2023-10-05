Зеленский обсудит в Гранаде снижение поддержки Украины со стороны США

Президент Украины назвал странными голоса в американских политических кругах о снижении поддержки Киеву

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал странными голоса в политических кругах США о снижении поддержки Киеву и сообщил, что обсудит этот вопрос на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Тяжелый предвыборный период для США, разные голоса, некоторые из голосов очень странные. Мы поговорим об этом сегодня", - сказал он журналистам в Гранаде.

В ответ на вопросы представителей СМИ Зеленский утверждал, что в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона, но настроены работать над этим вопросом. Хотя накануне депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщал о тяжелом эмоциональном состоянии Зеленского, в том числе из-за тенденции сокращения помощи Киеву от США.

Также Зеленский хочет, чтобы партнеры к зиме обеспечили Украине воздушный щит, поэтому второй темой в рамках его визита в Испанию станет передача Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Он уже встретился с исполняющим обязанности главы правительства Испании Педро Санчесом. "Обсудили новый пакет оборонной поддержки, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы", - написал украинский президент в своем Telegram-канале, назвав встречу результативной.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что союзники Киева начали уставать от Украины, а поддержка ее лидера падает. Как отмечала 4 октября Le Monde, "магия Зеленского" начинает ослабевать, его слова имеют все меньший вес и даже раздражают партнеров, уставших от его критики за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу. А решение США о бюджете на ближайшие 45 дней, в котором нет пункта о помощи Украине, по мнению некоторых аналитиков, приведет Киев к невозможности продолжать боевые действия и "краху режима".