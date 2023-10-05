В Чехии задержали 55 беженцев за сутки проверок на границе со Словакией

Представитель полиции Павла Йироушкова отметила, что большинство из них сирийцы

ПРАГА, 5 октября./ТАСС/. Чешская полиция за первые сутки после введения республикой в ночь на четверг выборочных проверок на границе со Словакией задержала там 55 нелегальных мигрантов, большинство из которых сирийцы. Об этом сообщила журналистам представитель полиции Павла Йироушкова.

"За первые сутки после введения проверок на границе со Словакией полиция задержала лишь в Моравскосилезском крае [север страны] 55 нелегальных беженцев. Это в основном граждане Сирии", - сказала Йироушкова.

Задержания нелегалов проводятся на всей протяженности чешско-словацкой границы. Выборочные проверки осуществляются на всех дорогах, соединяющих республики. Чешские власти ввели их на 10 дней.