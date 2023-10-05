В Литве заявили, что выгоднее принять мигрантов по квоте ЕС, чем платить отступные

Глава правительства заявила, что страна должна принять 158 мигрантов или заплатить €3,18 млн

ВИЛЬНЮС, 5 октября. /ТАСС/. Прием нелегальных мигрантов по квоте ЕС из других стран сообщества, куда они массово проникают, Литве более выгоден, чем внесение отступного взноса. Об этом глава правительства заявила журналистам.

"Выплата отступного взноса обошлась бы нам дороже, чем прием мигрантов по установленной квоте", - утверждала она.

Согласно расчетам ЕС, в течение года число нелегальных мигрантов из Африки, незаконная переброска которых через Средиземное море активизировалась в последнее время, может составить около 30 тыс. Государства - члены Евросоюза должны принять на себя обязательство переместить их часть на свою территорию либо (при несогласии сделать это) внести в специальный фонд установленную сумму денег. Литва должна принять 158 мигрантов или заплатить €3,18 млн.