Курдский командир уничтожен при атаке дрона ВВС Турции на севере Сирии

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, потери в рядах курдских "Сил демократической Сирии" в результате атак БПЛА возросли до 10 бойцов

БЕЙРУТ, 5 октября. /ТАСС/. Один из командиров курдских формирований убит во время удара беспилотника турецких ВВС в окрестностях города Айн-эль-Араб на северо-востоке сирийской провинции Алеппо. Как передает телеканал Al Mayadeen, потери в рядах курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) в результате атак БПЛА возросли с 8 до 10 бойцов.

Турецкие войска продолжают наносить удары по наземным объектам, поразив нефтеперерабатывающее предприятие в Эль-Кахтании. Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул в промышленной зоне административного центра провинции Хасеке после атаки дрона.

Как передал телеканал Al Hadath, международные гуманитарные организации временно прекратили работу на северо-востоке Сирии из-за военной операции, которая проводится Турцией в ответ на недавний теракт в Анкаре. По его информации, сотрудники 13 агентств покинули лагеря беженцев, расположенные в районах Телль-Тамер, Дербасия и Амуда.

Турецкая военная операция проводится после теракта возле здания МВД в Анкаре, ответственность за который взяла на себя запрещенная в республике Рабочая партия Курдистана (РПК). 1 октября два террориста подъехали к воротам здания, один из них привел в действие взрывчатку у пункта охраны. В перестрелке был нейтрализован второй террорист. Два полицейских получили ранения.