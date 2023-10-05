5 октября, 11:42

На Украине заочно предъявили обвинение главе Ростеха

Как отметили в СБУ, корпорация объединяет компании, производящие вооружение, используемое ВС РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение главе Ростеха Сергею Чемезову. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности предъявила обвинение <...> Сергею Чемезову - гендиректору российской корпорации "Ростех", - говорится в Telegram-канале украинской спецслужбы.

В СБУ отметили, что Ростех объединяет компании, производящие вооружение, используемое ВС РФ. Обвинение предъявлено по статье о финансировании действий, совершенных для захвата госвласти или изменения границ Украины. 

Теги:
УкраинаРоссияЧемезов, Сергей Викторович
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