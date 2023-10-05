Баку заявил о готовности к переговорам в трехстороннем формате Азербайджан - Армения - ЕС

Они пройдут в Брюсселе

Баку, 5 октября. /ТАСС/. Баку готов к переговорам с Ереваном в трехстороннем формате Азербайджан - Армения - ЕС в Брюсселе, заявил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан готов к встречам в трехстороннем формате Азербайджан - Армения - ЕС в Брюсселе в скором времени", - написал Гаджиев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Гаджиева, азербайджанская сторона отказалась от запланированной на 5 октября встречи в Гранаде из-за предвзятой позиции Франции и несогласия на участие Турции в этих переговорах. "Мы выступали и за участие Испании как принимающей стороны в этой встрече. Неправильно представлять отказ Баку как отказ Азербайджана от контактов или переговоров с Арменией", - подчеркнул Гаджиев.

В Испании на полях саммита Европейского политического сообщества должна была состояться встреча лидеров Армении и Азербайджана. Как заявлял высокопоставленный представитель ЕС, имела место попытка организовать переговоры в формате "два плюс три" с участием Парижа, Берлина и Брюсселя.

Ранее азербайджанское информационное агентство APA сообщило, что Алиев отказался участвовать во встрече в Гранаде. Как позже заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участия во встрече по Армении, запланированной на 5 октября в Гранаде.