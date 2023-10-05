5 октября, 11:41,
обновлено 5 октября, 12:09

Беспилотник террористов атаковал военное училище в Хомсе

Stringer/ Anadolu Agency/ Getty Images, архив
© Stringer/ Anadolu Agency/ Getty Images, архив

Погибли четверо сирийских военных

БЕЙРУТ, 5 октября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат террористов нанес удар по военному училищу в сирийском городе Хомс. Как сообщила газета Аl Watan, атака была предпринята в момент окончания церемонии выпуска курсантов.

По меньшей мере четыре сирийских военных погибли, десятки получили ранения, сообщил вещающий из Дубая телеканал Аl Hadath со ссылкой на очевидцев.

Сирийское государственное телевидение передало, что среди курсантов и офицеров, присутствовавших на церемонии, есть погибшие и раненые, но не уточнило их численности. 

Теги:
Сирия
© Информационное агентство ТАСС
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