Избирком Египта начал прием заявок на участие в президентской гонке

Кандидатам необходимо заручиться поддержкой 25 тыс. граждан в 15 провинциях страны или 20 членов парламента

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Национальная избирательная комиссия начала прием заявок от кандидатов на участие в выборах президента Египта, намеченных на 10-12 декабря. Как указано на официальном сайте избиркома, кандидатам необходимо заручиться поддержкой 25 тыс. граждан в 15 провинциях страны или 20 членов парламента.

Согласно графику подготовки к волеизъявлению, заявки в избирком принимаются до 14 октября, а с 9 по 29 ноября кандидаты проведут свои предвыборные кампании. Кандидатом в президенты Египта может стать гражданин республики старше 40 лет, получивший высшее образование и прошедший военную службу или освобожденный от нее. К участию в выборах не допускаются лица, имеющие судимость, с двойным гражданством.

На данный момент два кандидата заявили, что выполнили условия, необходимые для выдвижения. Это Абдель Санад Ямама, возглавляющий партию "Новый Вафд", и Фарид Захран от Египетской социал-демократической партии. Предвыборный штаб действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, который заявил о своем намерении баллотироваться на третий срок, пока не официально не объявлял количество полученных поручительств или число поддерживающих его кандидатуру членов парламента.

О намерении принять участие в президентской гонке заявляли также Джамиль Исмаил от партии "Ад-Дустур" и независимый кандидат, бывший депутат Ахмед ат-Тантави, однако пока им не удалось выполнить условия, необходимые для выдвижения.

Окончательное объявление результатов президентских выборов в Египте состоится 16 января 2024 года. На территории страны во время выборов будут работать 10 тыс. 80 местных избирательных комиссий, а в базе данных зарегистрировано около 65 млн граждан страны, имеющих право голоса.

Согласно Конституции Египта, результаты президентских выборов должны быть объявлены до 2 марта 2024 года, то есть за месяц до завершения срока пребывания на должности главы государства действующего президента. Ас-Сиси возглавил Египет в 2014 году в результате выборов, на которых он получил 96,91% голосов избирателей. В апреле 2019 года в Египте были приняты поправки, согласно которым президентский срок был увеличен с четырех до шести лет при сохранении ограничения на право одного переизбрания. Также была введена "переходная статья", продлившая президентские полномочия ас-Сиси еще на два года - до 2024 года, а также разрешившая ему переизбираться на третий срок. Кроме того, согласно поправкам, полномочия главы государства были расширены: с момента их принятия президент получил возможность назначать судей, в том числе Верховного конституционного суда, и генерального прокурора.