Премьер Ирландии заявил о трудностях при размещении беженцев с Украины

Премьер-министр Лео Варадкар отметил, что страна приняла больше 100 тыс. человек, поэтому не сможет продолжать добровольный прием беженцев

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Ирландия сталкивается с серьезными трудностями при размещении беженцев с Украины и из других стран. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Лео Варадкар после прибытия на саммит Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

"Мы испытываем серьезные трудности с размещением новых беженцев", - сказал Варадкар. "За последние два года мы приняли больше 100 тыс. человек с Украины и из других стран, поэтому я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный прием беженцев, пока не будет решен вопрос их размещения. Полагаю, что наша позиция будет понята. Мы не говорим, что станем разворачивать обратно людей, прибывающих в Ирландию, конечно мы не будем этого делать, но добровольное согласие принять большее число людей [из других стран Европы] - это совсем другой вопрос", - добавил премьер.

Варадкар подтвердил, что Ирландия выступает за вступление в ЕС Украины, Молдавии и государств Западных Балкан. "В долгосрочной перспективе расширение всегда идет на пользу Европе, обеспечивая безопасность и помогая укоренению демократии и прав человека. Это также обеспечивает рост европейкой экономики, так что важно рассматривать это не только как финансовый вопрос, - отметил глава правительства, комментируя сообщения, что в случае вступления Киева в ЕС многие члены сообщества, сейчас получающие средства из европейского бюджета, впервые станут нетто-плательщиками. "Если Украина, Молдавия и Западные Балканы присоединятся к Европейскому союзу, они станут богаче и со временем, как и Ирландия, смогут начать вносить вклад в общий бюджет", - добавил премьер.

Варадкар обратил внимание на то, что с начала переговоров до фактического вступления в ЕС может пройти "больше 10 или 15 лет", а к тому моменту бюджет ЕС и структура его наполнения могут существенно измениться. "Поэтому я надеюсь, мы не будем сейчас тиражировать такого рода страхи", - указал он.