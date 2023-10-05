5 октября, 11:53

В Приднестровье нашли предметы, которые могут быть фрагментами упавшей ракеты

По словам сопредседателя Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от непризнанной республики Олега Белякова, военные наблюдатели выехали на место происшествия

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Фрагменты, которые могут быть частью упавшей ракеты, найдены в Приднестровье в районе населенного пункта Гыска. Об этом сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанной республики Олег Беляков.

"Сегодня в рамках заседания ОКК поступила информация от правоохранительных органов Приднестровья, что в населенном пункте Гыска, в поле, также обнаружены взрывоопасные предметы. Предположительно, тоже от каких-то определенных категорий ракет. Пока об этом говорить сложно, потому что пока не поступит акт военных наблюдателей, пока не будет дана четкая идентификация того, что там все-таки обнаружено", - сказал Беляков на брифинге. По его словам, военные наблюдатели выехали на место происшествия.

На прошлой неделе Беляков сообщал об обнаружении обломков зенитной ракеты С-300. Они упали ночью в селе Кицканы, которое находится в 10 км от Тирасполя. На них сохранилась маркировка, по которым удалось установить, что она была выпущена в 1968 году. Ранее обломки украинских зенитных ракет четыре раза падали на территории Молдавии. После одного из подобных инцидентов МИД Молдавии выразил протест российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову, а позже из страны выслали сотрудника дипломатического представительства. При этом президент Молдавии Майя Санду заявила, что независимо от того, какие ракеты упадут на страну, власти будут объявлять виновной в этом Россию. 

© Информационное агентство ТАСС
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