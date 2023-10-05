Итоговая декларация евросаммита в Гранаде оказалась под вопросом из-за Польши и Венгрии

По данным Bloomberg, Варшава и Будапешт настаивают на включении в итоговую декларацию ссылок на заключения лидеров с прошлых саммитов о том, что миграционные вопросы в сообществе должны решаться на основе консенсуса

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Согласование совместной декларации на третьем по счету саммите так называемого Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде находится под вопросом из-за разногласий касательно регулирования миграции между Польшей, Венгрией и остальными странами Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации источников агентства, Варшава и Будапешт настаивают на включении в итоговую декларацию ссылок на заключения лидеров с прошлых саммитов о том, что миграционные вопросы в сообществе должны решаться на основе консенсуса. Это требование может помешать лидерам ЕС единогласно утвердить итоговое заявление, что уже имело место на саммите в начале 2023 года.

По словам одного из собеседников Bloomberg, выборы в Польше могут стать фактором, усиливающим разногласия сторон. Как заявил агентству неназванный польский чиновник, Варшава надеется, что члены ЕС будут уважать решения, принятые на предыдущих саммитах, и что данное требование не вызовет противоречий.

Агентство пишет, что миграция становится все более актуальным и спорным вопросом для лидеров стран ЕС. Некоторые страны блока, в том числе ФРГ, Польша, Чехия и Словакия, недавно приняли односторонние меры по ужесточению пограничного контроля, поскольку все больше людей, особенно из стран Ближнего Востока и Африки, отправляются в Европу в поисках лучшей жизни.

Ранее в среду европейское издание газеты Politico сообщило, что проект ЕПС, предполагавший очередную попытку Брюсселя собрать "большую Европу без России", оказался в глубокой коме. По оценкам газеты, это подтвердил провал попыток ЕС запустить мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном на саммите в Гранаде, причем Азербайджан и Турция вообще отказались от участия в нем. Издание также отметило, что на саммит не приедет премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая будет вместо этого выступать с речью в своем парламенте. Таким образом, вместо запланированных 47 государств в саммите примут участие 44.

ЕПС создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в 2022 году. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом.