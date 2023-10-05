Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана

Депутаты призывают приостановить переговоры по соглашению о партнерстве с ЕС, пока "Азербайджан не продемонстрирует, что он действительно готов уважать права и проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха"

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Резолюция о необходимости пересмотра отношений между ЕС и Азербайджаном и введения санкций в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе была принята на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

"Европарламент призывает к полному пересмотру отношений ЕС с Азербайджаном с учетом последних событий и ухудшения ситуации с правами человека в стране", - гласит документ. От Еврокомиссии требуют "быстро пересмотреть" стратегическое партнерство с Баку в области энергетики, за "нарушение Азербайджаном международных обязательств". В частности, предлагается снизить зависимость от импорта газа и нефти из Азербайджана и полностью отказаться от этих поставок "в случае военной агрессии или гибридных атак против Армении".

Депутаты призывают приостановить переговоры по соглашению о партнерстве с ЕС, пока "Азербайджан не продемонстрирует, что он действительно готов уважать права и проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха". Также они выступают за отказ от упрощения визового режима и за понижение уровня сотрудничества в некоторых областях в свете "неприемлемых комментариев и угроз в адрес депутатов ЕП" со стороны азербайджанских властей.

Помимо вышеперечисленных мер, парламентарии призывают ЕС и страны-участницы ввести индивидуальные санкции против членов правительства Азербайджана, якобы "ответственных за многочисленные нарушения режима прекращения огня и прав человека в Нагорном Карабахе". Одновременно они призывают немедленно предложить всю необходимую помощь Армении, чтобы справиться с наплывом беженцев из Нагорного Карабаха и последовавшим за этим гуманитарным кризисом.