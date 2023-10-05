В Абхазии заявили, что размещение ВМФ РФ соответствует соглашению о военной базе

Президент республики Аслан Бжания ранее сообщил, что пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ откроется в ближайшее время в Очамчирском районе

СУХУМ, 5 октября. /ТАСС/. Базирование военно-морского флота России в Очамчирском морском порту предусмотрено соглашением между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории республики. Об этом ТАСС сообщил в четверг секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

Ранее в интервью "Известиям" президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что в ближайшее время в Очамчирском районе откроется пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ.

"У нас ранее было подписано соглашение [о российской военной базе на территории Абхазии], и в нем содержится пункт о базировании ВМФ РФ. Готовимся к тому, чтобы базировались", - сказал Шамба.

Как пояснили ТАСС в Министерстве обороны республики, Очамчирский морской порт в Абхазии уже сейчас полностью соответствует требованиям для базирования кораблей ВМФ России, кроме того, там будут построены и дополнительные причальные стенки.

В оборонном ведомстве также напомнили, что в 2010 году было подписано основное соглашение по размещению в Абхазии российской военной базы, в нем прописан поэтапный механизм размещения. "Мы выполняем пункты того соглашения, в котором много нюансов и по материально-техническому обеспечению, и по другим вопросам. В развитие этого соглашения в этом году был подписан и соответствующий протокол. Инфраструктура Очамчирского порта полностью соответствует, но будут строиться и дополнительные причальные стенки для этих кораблей", - сказал представитель Минобороны. Собеседник агентства добавил, что в конце октября состоится рабочая встреча по началу строительных работ, обсуждению всех вопросов по базированию ВМФ РФ в Очамчирском порту.