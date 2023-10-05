Зеленский призвал ЕС к самостоятельности на фоне "политического шторма" в США

Президент Украины выразил уверенность, что политики и общество США выстоят в этом "шторме"

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с "политическим штормом" в США и призвал страны ЕС действовать самостоятельно в таких условиях.

"Что бы ни происходило в других частях мира, какие бы политические торнадо ни переживали наши партнеры, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в США, за политическим штормом, который набирает обороты. Европа имеет свой самостоятельный потенциал силы, свою глобальную роль, и она должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах", - сказал он, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

Зеленский выразил уверенность, что политики и общество США выстоят в этом "шторме". "Мы в Европе должны быть готовы. США помогали нам, помогали Европе выстоять, и теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм", - сказал он.

По прибытии в Гранаду Зеленский назвал странными голоса в политических кругах США о снижении поддержки Киеву и сообщил о намерениях обсудить это со странами ЕС на саммите. Однако глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что Европейский союз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что союзники Киева начали уставать от Украины, а поддержка ее лидера падает. Как отмечала 4 октября Le Monde, "магия Зеленского" начинает ослабевать, его слова имеют все меньший вес и даже раздражают партнеров, уставших от его критики за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу. А решение США о бюджете на ближайшие 45 дней, в котором нет пункта о помощи Украине, по мнению некоторых аналитиков, приведет Киев к невозможности продолжать боевые действия и "краху режима".