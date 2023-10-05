МИД Индии заявил о сокращении дипломатического присутствия Канады в Дели

Нью-Дели и Оттава ведут переговоры о паритете числа сотрудников своих посольств, отметил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Дипломатическое присутствие Канады в Индии будет сокращено, Нью-Дели и Оттава ведут переговоры о паритете числа сотрудников своих посольств. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Учитывая гораздо большее присутствие канадских дипломатов здесь и их вмешательство в наши внутренние дела, мы стремились к паритету в нашем соответствующем дипломатическом присутствии. Дискуссии по достижению этой цели продолжаются", - сказал Багчи. "Учитывая, что дипломатическое присутствие Канады выше, мы предполагаем, что оно будет сокращено", - подчеркнул он.

Во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Индия потребовала от Канады отозвать 41 дипломата. По их данным, в Нью-Дели пригрозили лишить дипломатического иммунитета тех представителей Канады из этого списка, которые останутся в Индии после указанной даты. В Индии работают 62 канадских дипломата. МИД Канады и правительство Индии отказались от комментариев в ответ на запрос Financial Times.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады. Глава канадского МИД Мелани Жоли тогда заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Она предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.