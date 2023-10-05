5 октября, 12:25
Военная операция на Украине

Мадрид предложил Киеву системы ПВО и оружие для борьбы с беспилотниками

Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Власти Испании предложили Украине новые системы противовоздушной обороны и системы вооружения для уничтожения беспилотников для защиты ее энергетической и портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина королевства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В рамках начавшегося в Гранаде саммита Европейского политического сообщества исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес провел двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Оба лидера обсудили текущую ситуацию конфликта, и председатель [правительства] Санчес сообщил, что Испания будет продолжать поддерживать возможности Украины по защите своих городов, энергетической инфраструктуры и портов", - отметили в кабмине королевства.

"Санчес предложил президенту Украины новые системы противовоздушной обороны и для борьбы с дронами, а также специализированную подготовку в этой области для украинских солдат и новое оборудование для разминирования", - заключили в пресс-службе испанского правительства. 

Теги:
УкраинаИспанияСанчес, ПедроЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация