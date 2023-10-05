Мадрид предложил Киеву системы ПВО и оружие для борьбы с беспилотниками

Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Власти Испании предложили Украине новые системы противовоздушной обороны и системы вооружения для уничтожения беспилотников для защиты ее энергетической и портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина королевства.

В рамках начавшегося в Гранаде саммита Европейского политического сообщества исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес провел двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Оба лидера обсудили текущую ситуацию конфликта, и председатель [правительства] Санчес сообщил, что Испания будет продолжать поддерживать возможности Украины по защите своих городов, энергетической инфраструктуры и портов", - отметили в кабмине королевства.

"Санчес предложил президенту Украины новые системы противовоздушной обороны и для борьбы с дронами, а также специализированную подготовку в этой области для украинских солдат и новое оборудование для разминирования", - заключили в пресс-службе испанского правительства.