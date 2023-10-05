Microsoft доработала очки дополненной реальности для ВС США после жалоб солдат

По словам помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, прибор ночного видения "стал гораздо удобнее", а программное обеспечение работает стабильнее

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Компания Microsoft усовершенствовала очки дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS) для Вооруженных сил США из-за жалоб военнослужащих на неудобства в использовании предыдущих моделей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Новая версия подходит бойцам куда лучше [предыдущей модели] для выполнения поставленных перед ними задач", - приводит оно слова помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша. По его оценке, прибор ночного видения "стал гораздо удобнее", а программное обеспечение работает стабильнее.

По данным агентства, компания переработала дизайн устройства, превратив громоздкий надеваемый на голову обруч с тонированными линзами в более удобный в использовании откидной визор. Небольшой компьютер, ранее закрепленный сбоку, теперь располагается на тыльной стороне шлема. Новая версия гарнитуры IVAS 1.2 предназначена для отображения информации о поле боя, включая местоположение дружественных войск. Испытания новых прототипов прошли на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.

Предыдущая версия тактических очков смешанной реальности на базе HoloLens была неудачной, пишет Bloomberg. Ее разработка была свернута в связи с поступавшими от солдат жалобами на головокружение и тошноту после использования устройства во время боевых испытаний.

Помощник главы Минобороны США утвердил 5 сентября новый контракт на сумму $95 млн на поставку 280 устройств для проведения дальнейших испытаний. Таким образом американские военные планируют оценить способность Microsoft производить этот прибор в крупных объемах.