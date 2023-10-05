Полиция ФРГ не подтвердила, что лидера АдГ госпитализировали из-за нападения

Прокуратура Ингольштадта начала расследование "по подозрению в нанесении телесных повреждений" "в отношении неустановленных лиц"

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Полиция пока не установила, что причиной госпитализации сопредседателя правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллы стало нападение. Прокуратура Ингольштадта начала расследование "по подозрению в нанесении телесных повреждений" "в отношении неустановленных лиц", никаких подтверждений пока нет, говорится в заявлении баварской полиции.

В пресс-релизе впервые после инцидента официально описывается ход событий, который предшествовал госпитализации политика. Перед предвыборным мероприятием в Ингольштадте несколько человек сфотографировались с лидером партии. Через некоторое время по пути к сцене он почувствовал боль в руке и попросил медицинскую помощь. Уже в госпитале врачи заметили покраснение и припухлость на плече. Агентство DPA передавало, что на его теле было обнаружено "место укола".

"Сведений о том, что на господина Хрупаллу было совершено нападение, пока нет", - говорится в заявлении.

Следствие продолжается. У политика взят анализ крови, его одежда отравлена на экспертизу. Также продолжается опрос свидетелей и анализ видеоматериалов.

В воскресенье в Баварии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Согласно последним опросам общественного мнения, АдГ наряду еще с двумя партиями может там претендовать на второе место.