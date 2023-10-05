Европарламент одобрил начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

По мнению евродепутатов, правительство республики "продемонстрировало свою решимость и способность выполнить требования" ЕК о начале переговоров о членстве

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию о начале переговоров между ЕС и Молдавией по вступлению в содружество. Голосование проходило в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

"Европарламент вновь призывает Еврокомиссию и Евросовет начать переговоры о присоединении Молдавии к ЕС до конца 2023 года", - говорится в тексте резолюции.

По мнению евродепутатов, правительство республики "продемонстрировало свою решимость и способность выполнить требования" ЕК о начале переговоров о членстве. Вступление же Молдавии в ЕС они назвали "геостратегической инвестицией" в укрепление Европы.

Чтобы "инвестиция" состоялась, однако, важно, чтобы Кишинев продолжал реформы в стране, в частности в судебной сфере, по борьбе с коррупцией и по "деолигархизации" экономики. Делается это все "не только ради вступления в ЕС, но и ради заметного улучшения качества жизни граждан", в том числе за счет предложения молодежи возможностей для поиска работы. Странам ЕС предлагается увеличить "финансовую и техническую помощь Молдавии", оперативно одобрив очередной транш макрофинансовой помощи.

В прошлом году Молдавия вместе с Украиной и Грузией подали заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, которая была одобрена для Кишинева и Киева. Молдавия взяла на себя ряд обязательств по приведению местного законодательства к стандартам ЕС, обязалась согласовывать внешнюю политику. Национальная комиссия по евроинтеграции в августе утвердила план выполнения девяти рекомендаций, предложенных Еврокомиссией для ускорения вступления страны в ЕС. К концу года власти Молдавии рассчитывают начать переговоры о вступлении в ЕС.