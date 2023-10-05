Эрдоган передал в парламент мандат о продлении на два года полномочий ВС в Сирии и Ираке

Текущие полномочия армии вести деятельность на территории этих двух государств истекают 29 октября

АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал на утверждение в парламент мандат о продлении на два года полномочий ВС проводить операции в Сирии и Ираке. Об этом сообщает телеканал TRT.

Текущие полномочия армии вести деятельность на территории этих двух государств истекают 29 октября. Президент запросил парламент продлить их с 30 октября на два года.

В документе отмечается, что продление мандата необходимо для "принятия необходимых мер в рамках международного права против сепаратистских движений, террористических и всех видов угроз безопасности национальной безопасности Турции", а также "предотвращения нападений на Турцию со стороны всех террористических организаций, действующих в Ираке и Сирии". Эти меры включают и проведение трансграничных операций.

Ожидается, что парламент рассмотрит и проголосует по этому мандату ближе к дате истечения текущих полномочий.

Мандат на проведение трансграничных операций был выдан ВС Турции в 2007 году для отправки войск в Ирак. Он продлевался ежегодно на протяжении 6 лет. В 2011 году в связи с кризисом в Сирии и ростом рисков для турецкой безопасности парламент выдал мандат на операции на территории Сирии, который также ежегодно продлевался. В 2014 году полномочия армии и в Ираке, и в Сирии были объединены в один мандат.