Вучич назвал откровенным свой разговор с Зеленским в Гранаде

Президент Сербии ранее заявлял, что его страна "уважает территориальную целостность Украины"

БЕЛГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич провел откровенный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Короткий и открытый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам", - написал Вучич на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По итогам предыдущей встречи с Зеленским Вучич заявлял, что "Сербия уважает территориальную целостность Украины" и рассчитывает на уважительное отношение к своей территориальной целостности. Киев одномоментно лишится многого, если признает независимость Косова, предупредил сербский лидер.