5 октября, 13:26
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане сообщили об обстреле позиций сил республики на границе с Арменией

По данным Минобороны страны, потерь среди личного состава и техники Вооруженных сил Азербайджана нет

БАКУ, 5 октября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии республики на границе с Арменией.

"5 октября примерно в 14:50 (13:50 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Ашагы Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, потерь среди личного состава и техники Вооруженных сил Азербайджана нет. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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