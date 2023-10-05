В Азербайджане сообщили об обстреле позиций сил республики на границе с Арменией

По данным Минобороны страны, потерь среди личного состава и техники Вооруженных сил Азербайджана нет

БАКУ, 5 октября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии республики на границе с Арменией.

"5 октября примерно в 14:50 (13:50 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Ашагы Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, потерь среди личного состава и техники Вооруженных сил Азербайджана нет.