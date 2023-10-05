5 октября, 13:44

ЕС отменил пресс-конференцию по итогам саммита Европейского политического сообщества

Причина неизвестна

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Пресс-конференция с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, которая должна была состояться по итогам проходящего в четверг Гранаде саммита Европейского политического сообщества, отменена без указания причины, сообщает корреспондент ТАСС.

Итоговая пресс-конференция была запланирована на 16:00 мск и примерно до 15:00 мск стояла в сетке трансляций Еврокомиссии, после чего исчезла. В пресс-службе Евросовета журналистам подтвердили, что пресс-конференция отменена, однако отказались называть причины. 

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Мишель, Шарль
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