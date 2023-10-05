МИД Вьетнама не подтвердил переговоры Ханоя и Вашингтона о поставках F-16

Официальный представитель ведомства Фам Тху Ханг указала, что у нее нет информации по этому поводу

ХАНОЙ, 5 октября. /ТАСС/. МИД Вьетнама не подтвердил факт проведения Ханоем и Вашингтоном переговоров о приобретении истребителей F-16, о которых сообщали СМИ в конце сентября.

"У нас нет информации по этому поводу", - заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Фам Тху Ханг.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, она указала, что согласно совместному заявлению Вьетнама и США о повышении статуса вьетнамо-американских отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, принятого в ходе недавнего визита американского президента Джо Байдена в Ханой, стороны сформулировали важные направление сотрудничества на ближайшие 10 лет. В частности, лидеры двух стран "приветствовали расширение сотрудничества в целях развития оборонной торговли и оборонной промышленности, в соответствии с условиями, подходящими для каждой стороны, посредством механизмов взаимодействия, согласованных обеими сторонами".

В конце сентября агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников передавало, что администрация Байдена ведет переговоры о поставке Вьетнаму крупного пакета вооружений, в который могут войти истребители F-16. По их словам, договоренность может быть заключена в течение следующего года. Как отметили официальные лица, обсуждение сделки пока находится на ранней стадии, а ее детали еще прорабатываются.

Отношения Вьетнама и США

10 сентября по итогам переговоров в Ханое президента США и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга было объявлено о договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Вьетнам и США в 1995 году возобновили прерванные Вьетнамской войной межгосударственные связи, а в июле 2013 года повысили их уровень до всеобъемлющего партнерства. За истекший период Соединенные Штаты превратились во второго по величине торгово-экономического партнера Вьетнама: товарооборот увеличился с $450 млн в 1994 году до $123,86 млрд в 2022 году. Ежегодный прирост вьетнамского экспорта в США за последние 10 лет составлял в среднем почти 20%. Вьетнам для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН. Американский бизнес реализует в социалистической республике 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд.