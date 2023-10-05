В ходе визита премьера Ирака в Россию стороны подпишут несколько соглашений

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Ирак во время предстоящего визита в Москву иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани подпишут несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщило иракское министерство иностранных дел.

Во время встречи посла РФ в Багдаде Эльбруса Кутрашева в иракском МИД обсуждался ход подготовки к предстоящему визиту ас-Судани в Москву, в том числе "подготовка к подписанию ряда соглашений и меморандумов о взаимопонимании в ходе этого визита", указывается в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.