5 октября, 13:50

В ходе визита премьера Ирака в Россию стороны подпишут несколько соглашений

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Ирак во время предстоящего визита в Москву иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани подпишут несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщило иракское министерство иностранных дел.

Во время встречи посла РФ в Багдаде Эльбруса Кутрашева в иракском МИД обсуждался ход подготовки к предстоящему визиту ас-Судани в Москву, в том числе "подготовка к подписанию ряда соглашений и меморандумов о взаимопонимании в ходе этого визита", указывается в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства. 

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