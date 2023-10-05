МИД Палестины считает израильские операции на Западном берегу частью плана по его аннексии

Ведомство выступило с осуждением израильских "преступлений против палестинских граждан, их земель, собственности и святынь"

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. МИД Палестины выступил с осуждением израильских "преступлений против палестинских граждан, их земель, собственности и святынь" и призвал рассматривать операции Израиля на Западном берегу реки Иордан как часть стратегического плана по его аннексии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Министерство с большой обеспокоенностью относится к увеличению числа вторжений, поскольку они начали охватывать десятки объектов и жилых районов на Западном берегу реки Иордан, а также в Иерусалиме, и их целью стали деструктивные и диверсионные действия", - подчеркивает МИД. Министерство отметило, что нападения на палестинцев и их собственность "происходят круглосуточно с целью посеять страх и тревогу и сместить их приоритет с противостояния к защите своего собственного дома, а не своей земли". МИД Палестины заявил, что рассматривает эти преступления "как официальную политику Израиля, направленную на аннексию оккупированного Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима". Министерство призвало международное сообщество принять в связи с этим необходимые меры, чтобы немедленно остановить эскалацию.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, слова которого приводит агентство WAFA, в свою очередь предупредил об "опасных последствиях преступлений оккупации", включая запугивание граждан, разрушение их собственности, снос инфраструктуры военными бульдозерами и вторжение еврейских поселенцев на территорию иерусалимской мечети Аль-Акса. Он принес соболезнования семьям двух палестинцев, погибших в четверг в результате вооруженного столкновения с военнослужащими Армии обороны Израиля недалеко от города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Израильские военные с апреля 2022 года практически ежедневно проводят операции по противодействию террору на Западном берегу в ответ на теракты в городах еврейского государства. По данным Минздрава Палестины, с начала года в результате израильской агрессии, в основном на Западном берегу, погибли более 200 палестинцев.