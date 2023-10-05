Кабмин Японии подал в суд на главу Окинавы для продолжения переноса базы США

В случае удовлетворения иска министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны Тэцуо Сайто получит право решающего голоса при утверждении плана

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто предъявил иск губернатору Окинавы Дэнни Тамаки, чтобы продолжить процесс переноса базы Корпуса морской пехоты США Футэмма в пределах префектуры. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Иск предъявлен Тамаки, который, несмотря на распоряжение правительства, не дает одобрения плану работ в районе Хэноко, куда должны будут передислоцировать военную базу. В случае удовлетворения иска Сайто получит право решающего голоса при утверждении плана. Тамаки вправе подать апелляцию, однако остановить работы он не сможет, если суд не удовлетворит его обращение.

В декабре прошлого года Верховный суд Японии отклонил иск властей Окинавы, требовавших от правительства страны приостановить насыпные работы, связанные с передислокацией базы Футэмма, расположенной в густонаселенном районе Гинован. На остров Окинава приходится 75% площади всех американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север префектуры (в район Хэноко), частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году занимавший тогда пост губернатора префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы. Губернатор проиграл серию судебных разбирательств, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар схватки Онага умер, избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки поддержал позицию своего предшественника. Тем не менее ряд судебных разбирательств завершился в пользу правительства, поэтому работы по передислокации базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.