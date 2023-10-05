Тегеран обвинил западные страны в "неискренней обеспокоенности" о правах иранских женщин

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи опубликовал фотографии протестующих сотрудников системы здравоохранения в США, Великобритании и Германии

ДУБАЙ, 5 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Великобритания и Германия выражают "неискреннюю обеспокоенность" по поводу соблюдения прав иранских женщин и девочек. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"Вместо интервенционистских и предвзятых высказываний и выражения неискренней обеспокоенности по поводу иранских женщин и девочек, лучше позаботьтесь о медицинском персонале США, Германии и Великобритании, пациентах и решении их проблем", - написал представитель иранского внешнеполитического ведомства в социальной сети X (ранее Twitter), прикрепив к своему посту фотографии протестующих сотрудников системы здравоохранения в упомянутых странах.

Ранее двое представителей иранско-курдской правозащитной организации Hengaw заявили агентству Reuters, что 16-летняя Армита Гераванд впала в кому после того, как ее задержали в метро Тегерана за отсутствие хиджаба. Как утверждают правозащитники, 1 октября на одной из станций метро полицейские, отвечающие за соблюдение исламского дресс-кода, применили к девушке грубую силу. Пострадавшую доставили в местный военный госпиталь в критическом состоянии. В настоящий момент Гераванд находится под охраной сотрудников служб безопасности Ирана, рассказали в Hengaw.

В свою очередь иранское государственное агентство IRNA распространило запись с камеры видеонаблюдения, установленной в метро Тегерана. На кадрах, как утверждается, запечатлена Гераванд, которая заходит в поезд в компании двух других девушек. После этого пострадавшую почти сразу выносят без сознания на платформу. Является ли запись подлинной и не подвергалась ли она редактированию, неясно.

Кроме того, IRNA опубликовало интервью с родителями девушки, которые рассказали, что у их дочери упало кровяное давление, она потеряла равновесие и ударилась головой. Правозащитники утверждают, что родители дали интервью под давлением властей. Впоследствии Hengaw заявила об аресте матери Гераванд, однако иранское агентство Tasnim опровергло утверждение организации, назвав его "полной ложью".

На сообщения о задержании Гераванд отреагировали в США, Великобритании и Германии. В частности, заместитель специального представителя США по вопросам Ирана Абрам Пейли написал в X, что Вашингтон внимательно следит за новостями о состоянии пострадавшей, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что из-за отказа покрыть голову платком "молодая девушка в Иране снова борется за свою жизнь".

Смерть Махсы Амини

13 сентября 2022 года 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов и доставлена в полицейский участок Тегерана, где у нее произошел сердечный приступ. 16 сентября она умерла в больнице. На следующий день, когда состоялись похороны Амини, в социальных сетях распространились сообщения о том, что девушка подверглась пыткам со стороны сотрудников полиции нравов. 7 октября иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

После смерти молодой женщины по всей стране прокатилась волна массовых протестов, в ходе которых погибли более пятисот человек. Силы безопасности Ирана задержали десятки тысяч участников протестов, из которых многим были предъявлены обвинения в организации беспорядков и других тяжких преступлениях. 7 человек казнили, еще 10 вынесли смертный приговор, который пока не приведен в исполнение.