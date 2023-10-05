5 октября, 14:30

СМИ: сбитый в Сирии БПЛА не принадлежит турецкой армии

Газета Milliyet ссылается на источники в Минобороны Турции

АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат, сбитый в Сирии над военной базой США, не принадлежит турецким вооруженным силам. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

"Сбитый в Сирии ударный БПЛА не принадлежит Вооруженным силам Турции", - указал источник.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что БПЛА Bayraktar TB2 турецких ВВС был сбит над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре на севере провинции Хасеке. Беспилотник якобы готовился нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен ракетой. 

Теги:
СирияТурция
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