Глава МИД Нигерии заявил, что силовое решение в Нигере остается актуальным

Юсуф Туггар заметил, что ECOWAS предпочитает разрешить кризис в Нигере путем переговоров и возлагает надежду на посреднические усилия Алжира, который предложил план урегулирования

ПРЕТОРИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Военный вариант восстановления конституционного порядка в Нигере остается в повестке дня Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом заявил министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар в интервью телеканалу France 24.

"Военный вариант остается на столе", - подчеркнул он. Одновременно Туггар заметил, что ECOWAS предпочитает разрешить кризис в Нигере путем переговоров и возлагает надежду на посреднические усилия Алжира, который предложил план урегулирования. Один из его пунктов предусматривает переходный период продолжительностью шесть месяцев.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в ECOWAS, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата начала военного вмешательства определена. Официально она пока не объявлена.