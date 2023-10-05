В Польше заявили, что ФРГ не может стать членом Совбеза

Для этого необходимо обсудить репарации с Варшавой, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Аркадиуш Муларчик

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Германия не может претендовать на статус постоянного члена в Совете Безопасности ООН, пока не начнет диалог с Варшавой о выплате компенсаций за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в интервью Newsweek.

"Пока Германия отказывается начать переговоры с Польшей, ее кандидатура на постоянное место в Совбезе ООН абсурдна", - сказал он.

"Поляки считают, что американцы должны с пониманием отнестись к вопросу компенсаций за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны", - добавил Муларчик.

По его словам, Германия должна подавать пример, как важная страна ЕС и НАТО. "Разговаривая с Польшей, Германия докажет, что не боится своих обязательств, понимает, что не может прибегать к двойным стандартам, и может занять центральное место, как ведущее государство", - отметил представитель польского правительства.

Польские власти 1 сентября 2022 года представили подготовленный экспертами в республике трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения гитлеровской Германии и немецкой оккупации с 1939 по 1945 год. Итоговая сумма составила от 1,3 трлн до 1,5 трлн долларов. 3 октября того же года глава МИД Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики.