В США заявили, что КНР так и не согласилась на возобновление военного диалога

Помощник министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер заявил, что Пентагон вскоре опубликует свой ежегодный доклад о военной мощи Китая

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Китай так и не дал согласия на возобновление диалога с США в военной сфере, невзирая на многочисленные просьбы Вашингтона. Это признал помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер.

"И мы видим, что КНР демонстрирует вызывающее обеспокоенность отсутствие интереса к сохранению открытых линий связи между военными. Которые могли бы позволить нашим <...> должностным лицам обсуждать озабоченности по поводу перечисленной деятельности [Пекина] и другой, подобной ей. Как вы все знаете, КНР отклонила многочисленные приглашения со стороны министерства говорить напрямую с министром [обороны США Ллойдом] Остином, председателем Комитета начальников штабов [Вооруженных сил США], другими официальными лицами министерства", - заявил Рэтнер, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. "Мы продолжим призывать к проведению содержательных бесед между нашими самыми старшими должностными лицами в сфере обороны", - подчеркнул представитель Пентагона.

Он также сообщил, что военное ведомство США вскоре опубликует свой ежегодный доклад о военной мощи КНР. В документе будет отражен новый ключевой вывод Пентагона, касающийся Народно-освободительной армии Китая (НОАК), уточнил Рэтнер. "Доклад за текущий год будет опубликован скоро, очень скоро. <...> В докладе будет подчеркиваться фундаментальная оценка министерства, заключающаяся в том, что китайские лидеры все больше рассматривают НОАК как инструмент принуждения в поддержку своих ревизионистских целей", - сказал Рэтнер.

"К примеру, мы видим, что летательные аппараты и корабли НОАК продолжают делать рискованные шаги, шаги по принуждению в отношении сил США и наших партнеров, которые действуют в соответствии с международным правом. Это происходит в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в других районах. Это включает активность НОАК, увеличивающую вероятность инцидента, способного вылиться в кризис или конфликт. Кроме того, мы видим быстрое расширение, модернизацию и диверсификацию ее [НОАК] ядерных сил, сопровождающиеся отсутствием транспарентности, которой нет также в космическом и киберпространстве", - утверждал помощник министра.