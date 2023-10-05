Глава ЕК заверила Пашиняна, что ЕС поддержит Армению по вопросу беженцев из Карабаха

Еврокомиссар по европейской гражданской защите и гуманитарной помощи прибудет в Армению для оценки потребностей, отметила Урсула фон дер Ляйен

ЕРЕВАН, 5 октября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита Европейского политического сообщества заверила премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности ЕС поддержать Армению по вопросу беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией, сложившейся в результате насильственной депортации армян из Нагорного Карабаха, региональной ситуацией и повесткой сотрудничества Армения - ЕС. Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС готов оказать необходимую поддержку Армении, чтобы помочь решить гуманитарные проблемы армян Нагорного Карабаха. Было отмечено, что еврокомиссар по европейской гражданской защите и гуманитарной помощи прибудет в Армению для оценки потребностей", - отмечается в сообщении.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным Еревана, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло около 120 тыс. человек.