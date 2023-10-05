Обозреватель заявил, что Украина сдает позиции в битве за поддержку США

Сохранять поддержку Запада становится сложнее, считает Том О'Коннор

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Украина "сдает позиции в ключевой битве за сердца и умы" американцев, сохранять поддержку Запада становится сложнее. Такое мнение выразил обозреватель журнала Newsweek Том О'Коннор.

"На фоне обострения политических дебатов о будущей военной помощи США Украине и попыток противостоять российским войскам перед Киевом возник потенциальный обоюдоострый меч - сокращение объемов помощи и изматывающий тупик на поле боя", - пишет он. Автор отмечает, что Украине не удалось добиться серьезных успехов в ходе контрнаступления, а "растущая усталость Запада" может негативно сказаться на положении Киева и "предоставить новые возможности" Москве.

"Что не может просчитать Украина, так это политические риски, вероятность того, что руководство западных стран после предоставления значительной помощи и заявлений о поддержке, решат, что на самом деле лучше позволить [президенту РФ Владимиру] Путину получить многое из того, чего он хочет, - сказал в беседе с О'Коннером бывший специальный советник госсекретаря США по делам новых независимых государств Стивен Сестанович. - Еще год назад эта мысль показалась бы немыслимой большинству западных лидеров, но теперь?"

Хотя скептические настроения в связи с выделением Украине помощи существовали в США с конца февраля 2022 года, в последнее время раскол консенсуса по этому вопросу становится все ощутимее и приводит к драматическим последствиям для самого Вашингтона, указывает обозреватель. Он напоминает, что Соединенным Штатам "в последнюю минуту удалось избежать приостановления работы правительства". Принятый Конгрессом США и подписанный американским лидером законопроект позволил продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Но по инициативе Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой партии средств. Несколько дней спустя после этого, 3 октября, Кевин Маккарти был смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США.