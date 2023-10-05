Заместители глав МИД Южной Кореи и Японии обсудили сотрудничество РФ и КНДР

Стороны осудили продолжающиеся ракетно-ядерные угрозы и провокации Северной Кореи

СЕУЛ, 5 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин и его японский коллега Масатака Окано в ходе "стратегического диалога" в Сеуле обсудили международные и региональные вопросы, в том числе ядерную проблему Корейского полуострова и взаимодействие РФ и КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Заместители министров иностранных дел двух стран обменялись мнениями о ядерной проблеме Северной Кореи и недавних тенденциях [в отношениях] РФ и КНДР. Стороны решительно осудили продолжающиеся ракетно-ядерные угрозы и провокации Северной Кореи, согласились с тем, что нужно обеспечить решительный и единогласный ответ международного сообщества на основе сотрудничества Республики Корея, США и Японии",- говорится в сообщении министерства.

В Сеуле указали, что на переговорах состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе на двустороннем, региональном и международном уровне. Стороны договорились совместно способствовать сохранению положительной динамики в двусторонних отношениях. Такую же позицию представители Сеула и Токио высказали относительно трехстороннего сотрудничества с Вашингтоном, договорившись укреплять взаимодействие в ответ на актуальные проблемы.

Также Чан Хо Чжин и Масатака Окано обсудили стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, ситуацию на Украине и в Восточной Азии. Условились расширять сотрудничество по этим направлениям. Переговоры заместителей министров иностранных дел в рамках стратегического диалога состоялись впервые за девять лет.