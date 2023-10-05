Боррель указал, что Будапешт не голосовал против санкций и поставок оружия Киеву

Глава евродипломатии отметил, что "если бы они за них не голосовали, мы не смогли бы их одобрить, потому что нужно единство"

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Глава евродипломатии Жозеп Боррель указал на то, что Будапешт не голосовал против поставок оружия Киеву и европейских санкций против России.

По словам главы дипломатии ЕС, есть те, "кто говорит, что не согласны с санкциями", которые, по их мнению, контрпродуктивны, но "они за них голосуют". "Если бы они за них не голосовали, мы не смогли бы их одобрить, потому что нужно единство, - сказал он в интервью радиостанции RNE. - Одно дело то, что говорят, и другое - то, что делается".

"Если бы Венгрия не хотела бы, чтобы мы вооружали Украину, она могла бы прекрасно сделать это, ей было бы достаточно проголосовать против, - отметил Боррель. - Если бы Венгрия не хотела бы, чтобы были санкции против России, она могла бы сделать это, потому что достаточно было бы проголосовать против, но она этого не делает".

В конце сентября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт "по-прежнему выступает против войны" и не планирует выделять дополнительные средства по линии Евросоюза на поддержку украинской армии, несмотря на давление со стороны Брюсселя и Вашингтона. Осудил Орбан и европейские санкции, отметив, что Венгрия выступает против таких мер в отношении любых государств, поскольку считает, что они не способствуют решению проблем или урегулированию конфликтов.

ЕС с февраля 2022 года ввел 11 пакетов санкций против России из-за российской специальной военной операции на Украине. Первые 10 пакетов санкций представляли собой прямые ограничения, которые Евросоюз вводил в отношении двусторонней торговли, транспортных связей, финансовых отношений с Москвой. В 11-м пакете, утвержденном 23 июня, впервые введен принцип экстерриториальности санкций - Брюссель решил вводить санкции против компаний из третьих стран, которые он заподозрит в реэкспорте в Россию санкционных европейских товаров или оказании услуг (например, по перевозке нефти без учета так называемого потолка цен, который пытается навязать Группа семи).