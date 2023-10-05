Рейтинг Трюдо сильно упал на фоне скандала с чествованием нациста

Сейчас рейтинг премьера составляет 23%, говорится в опросе, проведенном исследовательской организацией Nanos Research

ОТТАВА, 5 октября. /ТАСС/. Личный рейтинг премьера Джастина Трюдо и возглавляемой им Либеральной партии Канады сильно упал на фоне чествования в парламенте украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС "Галиция" ("Галичина"). Таковы результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Nanos Research.

Сейчас рейтинг Трюдо составляет 23% - падение за последние четыре недели составило 4,7%. За это же время поддержка лидера оппозиционной Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра выросла до 32,1% (+4,9%). За месяц рейтинг Либеральной партии Канады опустился до 26,5% (-5%), а уровень поддержки консерваторов сейчас оценивается в 37,9% (+5,5%). В Nanos Research падение рейтингов либералов связывают в том числе с появлением нациста в канадском парламенте 22 сентября.

Соцопрос проводился 29 сентября, в нем приняли участие почти 1,2 тыс. совершеннолетних канадцев.