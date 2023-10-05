5 октября, 15:17,
обновлено 5 октября, 15:29
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян подписал с ЕС декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал на встрече с ЕС, Германий и Францией на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, что включает Нагорный Карабах. Текст декларации распространил Совет ЕС.

"Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км), что уже упоминалась в заявлениях председателя [Европейского совета Шарля] Мишеля от 14 и 15 мая 2023 года", - говорится в документе.

Ранее от участия во встрече отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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