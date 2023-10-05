Президент Румынии заявил, что называть сроки расширения ЕС "совершенно нереалистично"

Клаус Йоханнис сказал, что от неформального заседания Европейского совета не следует ожидать ответа на вопрос о возможном присоединении к ЕС Украины и Молдавии

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Называть сроки расширения Евросоюза "совершенно нереалистично". Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в беседе с румынскими журналистами на полях саммита Европейского политического сообщества.

"Откровенно говоря, совершенно нереалистично выдвигать сейчас такие сроки, и те, кто это делает, не знаю, зачем это делает", - сказал глава румынского государства, отвечая на вопрос о том, являются ли реалистичными планы присоединения к ЕС 10 новых государств к 2030 году.

Йоханнис сказал, что от неформального заседания Европейского совета не следует ожидать ответа на вопрос о возможном присоединении к ЕС Украины и Молдавии.

"Решающие шаги в отношении Украины или Молдовы не будут сделаны завтра, - сказал он. - Завтра будет неформальное заседание, без решений. <...> Из дискуссий, которые у нас были, [вытекает, что] до конца года Еврокомиссия предоставит выводы, в которых предложит начать или не начинать переговоры о присоединении".

Румынскому президенту был также задан вопрос о том, запросил ли он у НАТО дополнительную военную помощь в связи с российскими атаками против украинских портов на Дунае. "Вместе с НАТО мы практически прояснили, как доставить дополнительную защиту против БПЛА в соответствующую зону, - сказал Йоханнис. - Мы работаем над этим. Стало быть, вещи двигаются, и армия перенесла в зону больше оборонительных вооружений".