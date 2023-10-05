Депутат Рады потребовал встречи с Зеленским и призвал его не "разводить балаган"

По словам Алексея Гончаренко, сейчас на Украине сложилась неприемлемая ситуация с военнослужащими

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за критической ситуации в Вооруженных силах и призвал его прекратить "разводить балаган".

"Я хочу встретиться с президентом Украины, - написал Гончаренко в своем Telegram-канале, отметив, что как депутат он имеет право требовать встречи с любым руководителем государства. - Я много говорю с военными. Ситуация критическая. <...> Сейчас не время разводить балаган и цирк. <...> Нужно выйти к людям и сказать все честно".

По мнению депутата, который продвигает в Верховной раде инициативы по дополнительным выплатам военным и часто критикует инициативы правящей партии, сейчас на Украине сложилась неприемлемая ситуация с военнослужащими. До сих пор не издан приказ о демобилизации срочников, призванных три года назад. Многие военнослужащие не могут получить статус участника боевых действий, не проводится ротация тех, кто находится в зоне боевых действий, а также нет четкого понимания о возможности демобилизации тех, кто выполняет боевые задачи уже давно.

Гончаренко также отметил, что во внешней политике в последнее время последовала череда провалов, в первую очередь постепенная потеря поддержки США, а во внутренней - на фоне реальных проблем зачем-то обсуждается возможность проведения выборов во время боевых действий.