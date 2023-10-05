Вице-премьер Украины заявил о возможной причастности Киева к атакам на систему Leonardo

Ростех ранее сообщил, что сбой в системе бронирования произошел из-за очередной массированной DDоS-атаки, которая шла с территории нескольких стран, включая Украину

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступил с утверждением, что работающие на Киев хакеры могли быть к причастны к попыткам взломать российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.

"IT-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo", - утверждал он в своем Telegram-канале.

28 сентября о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Ютэйр" и Red Wings. Как пояснила пресс-служба госкорпорации "Ростех", это произошло из-за очередной массированной DDоS-атаки, которая идет с территории нескольких стран, включая Украину. По информации госкорпорации, атаки на систему Leonardo происходят регулярно, носят масштабный и беспрецедентный по количеству задействованных ресурсов характер и имеют цель нанести ущерб российской IТ-инфраструктуре и нарушить работу важнейших отраслей. В Ростехе отметили, что для отражения атак задействована собственная команда информационной безопасности и делается все возможное для недопущения глобального обрушения системы.