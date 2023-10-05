Парламент Грузии принял законопроект о запрете палаток на митингах

Необходимость в нем возникла из-за информации спецслужб о готовящихся массовых беспорядках в конце 2023 года, отметили авторы инициативы

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии приняли в трех чтениях законопроект, запрещающий установку палаток во время проведения акций протеста. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

"74 голоса "за", 22 "против". Закон принят в третьем чтении", - сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили после голосования.

Законопроект рассматривался в ускоренном порядке. В первом чтении он принят накануне, во втором - ранее в четверг. Оппозиция выступала против инициативы, считая ее искусственным ограничением прав граждан. Одновременно с заседанием у здания парламента проходила немногочисленная демонстрация против этого законопроекта.

Согласно инициативе правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", участникам акций протеста запрещается устанавливать временные конструкции, если они создают угрозу безопасности другим лицам, препятствуют полицейским обеспечивать общественный порядок или мешают функционированию организаций. Как отмечают авторы законопроекта, необходимость в нем возникла из-за информации спецслужб Грузии о готовящихся массовых беспорядках в конце года.

Нарушителям грозит конфискация палаток и штраф в 500 лари (около $192) или заключение на 15 суток. Штраф в отношении организаторов правонарушения составит 5 тыс. лари (около $1,9 тыс.).

18 сентября Служба госбезопасности Грузии сообщила, что группа лиц, в том числе находящийся на Украине бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, планирует устроить в республике аналог "евромайдана", если Евросоюз не предоставит стране в конце года статус кандидата в члены сообщества. По данным спецслужбы, планируется устроить беспорядки для свержения власти. По данным СГБ, их организаторы намерены развернуть палаточный городок на центральных проспектах Тбилиси и пронести в одну из палаток взрывное устройство.