В мэрии Киева проходят обыски по уголовному делу об обрушении моста

Речь идет о разрушении Дегтяревского моста

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры проводят обыски в Киевской городской государственной администрации (КГГА) и коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках уголовного производства, связанного с обрушением Дегтяревского моста. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами департамента транспортной инфраструктуры КГГА, "Киевавтодора" и рядом субъектов хозяйствования при реконструкции путепровода по улице Дегтяревской и улице Довженко. В рамках производства проводят одновременные обыски по восьми адресам, в том числе по месту расположения департамента, коммунальной корпорации и подрядных организаций", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

30 сентября во время проведения ремонтных работ в Киеве на проезжую часть обвалились несколько пролетов Дегтяревского моста. В результате движение на данном участке оказалось перекрыто, обошлось без пострадавших. Реконструкция путепровода началась в июне текущего года. Ожидалось, что работы завершат до 30 ноября. Всего на ремонт городские власти выделили около 1 млрд гривен ($27,3 млн).