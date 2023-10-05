Мишель считает расширение ЕС к 2030 году сложной, но достижимой целью

Глава Евросовета считает, что вхождение в состав ЕС новых участников невозможно без "выполнения домашнего задания" как государством-кандидатом, так и самим Евросоюзом

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Расширение Евросоюза к 2030 году - это сложная цель, но достичь ее реально. Такое мнение выразил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью агентству Bloomberg на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Когда я говорю про 2030 [год], я понимаю, что это амбициозно, но это также реалистично", - сказал он. "Смысл расширения не в том, чтобы стать больше. Его смысл в том, чтобы приобрести больше влияния, больше возможностей защищать интересы наших граждан", - добавил чиновник.

Вхождение в состав ЕС новых участников, на что претендуют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория, невозможно без "выполнения домашнего задания" как государством-кандидатом, так и самим Евросоюзом, считает Мишель. Глава Евросовета пояснил, что ЕС предстоит понять, какие изменения потребуется внести в механизм принятия решений после расширения, а также разобраться с финансовой стороной этого вопроса, что всегда бывает "сложно и порой эмоционально".

28 августа на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет. Копенгагенские критерии членства в ЕС были приняты в 1993 году. Они требуют соблюдения демократических принципов, принципов свободы и уважения прав человека, а также принципов правового государства.