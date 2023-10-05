В Приднестровье обнаружили новые фрагменты ракеты С-300

На место выезжали следственная группа, саперы и представители Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД непризнанного Приднестровья подтвердили, что обнаруженные в окрестностях села Гиска предметы представляют собой фрагменты зенитной ракеты С-300. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"5 октября в полях села Гиска обнаружена еще одна хвостовая часть ракеты С-300", - говорится в сообщении. На место выезжали следственная группа, саперы и представители Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией. "В ходе разбирательства выяснилось, эта часть ракеты упала сюда в тот же день, когда в селе Кицканы были обнаружены обломки похожей С-300", - указали в МВД.

В ведомстве полагают, что боевая часть обнаруженной в Гиске ракеты 25 сентября упала в озеро у села Фарладаны, где ее обнаружили местные жители, а затем ликвидировали молдавские саперы.

На прошлой неделе в Приднестровье уже были обнаружены обломки зенитной ракеты С-300. Они упали ночью в селе Кицканы, которое находится в 10 км от Тирасполя. На них сохранилась маркировка, по которым удалось установить, что она была выпущена в 1968 году. Ранее обломки украинских зенитных ракет четыре раза падали на территории Молдавии. После одного из подобных инцидентов МИД Молдавии выразил протест российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову, а позже из страны выслали сотрудника дипломатического представительства. При этом президент Молдавии Майя Санду заявила, что независимо от того, какие ракеты упадут на страну, власти будут объявлять виновной в этом Россию.