Шольц пообещал Зеленскому еще одну систему ПРО Patriot

Незадолго до их встречи стало известно, что канцлер Германии пока не желает поставлять крылатые ракеты Taurus Киеву, несмотря на настоятельные запросы Украины

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Германия намерена передать Украине еще одну систему ПРО Patriot. Об этом пишет агентство DPA.

По информации агентства, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому еще одну систему ПРО Patriot для зимних месяцев. "Это то, что сейчас наиболее необходимо", - сказал глава правительства ФРГ после встречи с Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Незадолго до встречи Шольца и Зеленского стало известно, что канцлер ФРГ пока не желает поставлять крылатые ракеты Taurus Киеву, несмотря на настоятельные запросы Украины.

Власти Германии за первые три квартала 2023 года одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму в размере более €3,3 млрд. Ранее Шольц заявлял, что на основании принятых решений до 2027 года на поставки оружия Украине будет потрачено в общей сложности до €17 млрд. Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. В апреле Германия, Нидерланды и США передали Украине по системе Patriot. В августе ФРГ предоставила Киеву еще две стартовые установки для Patriot.