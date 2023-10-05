Премьер Грузии заявил, что заручился поддержкой главы ЕК по выполнению рекомендаций

Ираклий Гарибашвили добавил, что Урсула фон дер Ляйен попросила его продолжать работать над реформами, на что грузинская сторона отреагировала положительно

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Гранаде заручился ее поддержкой на пути выполнения 12 рекомендаций для получения республикой статуса кандидата в члены ЕС.

"Госпожа Урсула сказала нам, что они позитивно оценивают тот прогресс, которого достигла наша страна. <…> Я хочу выразить благодарность госпоже Урсуле фон дер Ляйен, которая сказала нам, что сделает максимум, чтобы прогресс Грузии был адекватно оценен в этом процессе", - сказал Гарибашвили журналистам после встречи.

Он добавил, что глава Еврокомиссии попросила его продолжать работать над реформами, на что грузинская сторона отреагировала положительно. Кроме того, по словам Гарибашвили, предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС в разы уменьшит поляризацию, которая наблюдается в политических кругах республики.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата в члены ЕС Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Они определили 12 рекомендаций для предоставления республике в дальнейшем статуса кандидата в члены ЕС, которые касаются борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона, принятия закона против олигархов, улучшения законодательства для избрания омбудсмена и прочих аспектов.